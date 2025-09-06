व्हिडिओ | Videos

Dhananjay Munde, Walmik Karad च्या माणसाकडून शिक्षिकेवर अत्याचार, प्रकरण काय? | Beed News| Ajit Pawar

Beed News: संतोष देशमुख प्रकरणानंतर भाजप कार्यकर्त्याचे कारनामे, हाणामारी-खून-अपहरणाच्या व्हिडिओंनी दहशत वाढली; आता अजित पवार गटातील पदाधिकाऱ्यावर १६ वर्षांच्या लैंगिक अत्याचाराचे गंभीर आरोप, धनंजय मुंडे आणि वाल्मिक कराड कनेक्शन पुन्हा चर्चेत..

बीडमधील गुन्हेगारी आणि राजकीय साखळी उघड होत असताना आता अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप झाले आहेत. एका महिलेने तब्बल १६ वर्षे लैंगिक अत्याचार सहन केल्याचा दावा करत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणात धनंजय मुंडे आणि वाल्मिक कराड कनेक्शनचीही चर्चा रंगली आहे. यापूर्वी संतोष देशमुख, खोक्या भोसले यांसारख्या प्रकरणांनी बीडमधील दहशत चव्हाट्यावर आणली होती.

Ajit Pawar
Beed
Dhananjay Munde
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Beed crime news
Ajit Pawar political address
Dhananjay Munde allegations

