व्हिडिओ | Videos

Beed News: Georai Rada, SP Navneet Kawat चा इशारा | Vijaysinh Pandit Vs Laxman Pawar | MPDA Act | Sakal News

Beed Georai Rada News: बीडमध्ये मतदानादिवशी पुन्हा राडे! गेवराई, परळी आणि शाहू नगरात हाणामारी-दगडफेक; तणाव वाढताच एसपी नवनीत काँवत मैदानात, गडबड करणाऱ्यांवर एमपीडीएची कारवाई करण्याचा इशारा..

Beed Georai Rada: बीडमध्ये नगरपरिषद निवडणुकीच्या मतदानादिवशीही हिंसक घटना घडल्या. गुन्हेगारी, हाणामारी आणि दगडफेक या प्रकारांची मालिका गेवराई, परळी आणि शाहू नगर परिसरात पाहायला मिळाली. परिस्थिती तणावपूर्ण झाल्यानंतर पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत स्वतः गेवराईत दाखल झाले. गडबड घडवणाऱ्यांवर थेट एमपीडीएअंतर्गत कडक कारवाई करण्याचा त्यांनी इशारा दिला. कोणत्या घटनांमुळे हा तणाव वाढला आणि पोलिसांनी काय पावले उचलली यावर सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
georai
Beed crime news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com