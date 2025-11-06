व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarangeच्या जीवावर कोण उठलं? | Dhananjay Munde | Pankaja Munde | Beed | Maratha Vs OBC | Sakal News

Beed मधून धक्कादायक उघड! मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या हत्येचा अडीच कोटींचा कट रचल्याचा आरोप, या मागे एका बड्या नेत्याचा हात असल्याची माहिती समोर; सुपारी कोणाकडून देण्यात आली आणि कटाचं संपूर्ण कारस्थान उघड करण्याची खळबळजनक माहिती समोर..

बीड मधून एक धक्कादायक बातमी समोर येते ती म्हणजे मनोज जरांगे जे मराठा आंदोलक त्यांच्या हत्येचा कट रचल्याच समोर आलाय अडीच कोटी रुपयात हा हत्येचा कट रचण्यात आल्याची माहिती मिळते आणि या मागे खरतर एका बड्या नेत्याचा हात असल्याच सुद्धा कळते आता हा बडा नेता कोण आणि ही जी हत्येची सुपारी आहे ती नेमकी कोणी दिली त्याच्या मागचं जे सगळ कचकारस्थान कसं होतं. जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हिडिओ..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal
Maratha
Maratha Community
OBC
Sakal Media Group
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com