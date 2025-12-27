व्हिडिओ | Videos

Beed News: Santosh Deshmukh Case, MCOCA कोर्टाचा Vishnu Chateला दणका | Walmik Karad | Dhananjay Munde | Sakal News

Santosh Deshmukh Case: पुन्हा गंभीर गुन्हा करण्याची शक्यता, साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकतो म्हणत बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयाने सरपंच संतोष देशमुख अपहरण-हत्या प्रकरणातील आरोपी विष्णू चाटेचा जामीन अर्ज फेटाळला..

बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयाने मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख अपहरण व हत्या प्रकरणातील आरोपी विष्णू चाटे याचा जामीन अर्ज फेटाळला. आरोपीचा गुन्ह्यात सक्रिय सहभाग, गुन्ह्याची क्रूरता, पुन्हा गुन्हा करण्याची व साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याची शक्यता लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

