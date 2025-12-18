व्हिडिओ | Videos

Yogesh Kshirsagar Sabha: 'स्वत;ला वाघ समजणाऱ्यांच्या गळ्यात पट्टा टाकून पार्सल दादांना गिप्ट करायचं' | Sakal News

Beed News: बीड नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंडित-क्षीरसागर घराण्यांत रंगला थेट राजकीय सामना, आमदार विजयसिंह-अमरसिंह पंडितांची वर्चस्वासाठी जोरदार तयारी तर बीडचा गड शाबूत ठेवण्यासाठी भाजप नेते डॉ. योगेश क्षीरसागरांची पेठ भागातील सभा ठरली चर्चेचा केंद्रबिंदू..

बीड शहरातील नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंडित आणि क्षीरसागर घराण्यांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. दोन्ही बाजूंसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरत आहे. एका बाजूला आमदार विजयसिंह पंडित भाऊ अमरसिंह पंडित यांना सोबत घेऊन बीडमध्ये आपले राजकीय वर्चस्व अधिक बळकट करण्याच्या तयारीत आहेत. तर दुसरीकडे, भाजपचे नेते डॉ. योगेश क्षीरसागर बीडचा बालेकिल्ला कायम राखण्यासाठी पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पेठ भागात झालेली योगेश क्षीरसागर यांची सभा विशेष गाजली असून, त्यातून आगामी निवडणुकीतील चुरस आणखी वाढल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

