Beed News: Ajit Pawar ची सत्ता आली पण क्षीरसागरांशिवाय पर्याय नाहीच.. Yogesh Kshirsagar संधी साधणार? | Sakal News

गोदाकाठचा वाघ बीडमध्ये दाखल; क्षीरसागरांच्या ३५ वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला नगराध्यक्ष पदासह बहुमत, भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर कायम, क्षीरसागरांचा नवा डाव काय? बीड नगरपालिकेच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट होण्याची शक्यता..

गोदाकाठचा वाघ बीडच्या राजकारणात दाखल होताच नगरपालिकेतील समीकरणं बदलली आहेत. बीड नगरपालिकेत तब्बल ३५ वर्षांची क्षीरसागर घराण्याची सत्ता बीडकरांनी संपुष्टात आणली असून, नगराध्यक्ष पदासह सर्वाधिक जागा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिल्या आहेत. या निकालामुळे बीडच्या स्थानिक राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे. मात्र, भाजप अद्यापही दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून मजबूत स्थितीत असल्याने राजकीय खेळी इथेच थांबलेली नाही. हे वास्तव लक्षात घेऊन क्षीरसागर गट नवा डाव टाकण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे बीड नगरपालिकेच्या राजकारणात आणखी ट्विस्ट येण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, क्षीरसागरांचा हा नवा डाव नेमका काय असणार, हे जाणून घेण्यासाठी पाहा व्हिडीओ.

