व्हिडिओ | Videos

Winter Session 2025: Laxman Hake, Mangesh Sasane वर हल्ले, सभागृहात Dhananjay Munde काय म्हणाले? | Sakal News

Dhananjay Munde On Beed incident: पवन करवर हल्ला प्रकरणात आरोपींना अटक न झाल्याचा जाब विचारल्याच्या रागातून बीडमध्ये ओबीसी नेते ऍड. मंगेश ससाणे यांच्या गाडीवर मध्यरात्री हल्ला; धारूर पोलीस ठाण्यात तक्रार तर हिवाळी अधिवेशनात धनंजय मुंडेंनी सरकारला धारेवर धरलं..

बीडमध्ये ओबीसी नेते ऍड. मंगेश ससाणे यांच्या गाडीवर काल रात्री हल्ला झाला. माजलगाव पोलीस ठाण्यात जाब विचारल्याच्या रागातून हल्ला झाल्याची शक्यता आहे. धारूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली असून, हिवाळी अधिवेशनात धनंजय मुंडे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. काय म्हणाले पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal
Sakal Media Group
Maharashtra Politics
Winter
winter session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com