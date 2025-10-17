व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange: ‘यांची जीआर रद्द करायची काय ताकद?’ | Beed OBC Melava, Dhananjay Munde | Sakal News

Beedमध्ये आज ओबीसींची महाएल्गार सभा मंत्री छगन भुजबळांच्या नेतृत्वात; मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांनी शेलक्या भाषेत तीव्र टीका करून सभेवर हल्ला चढवला..

बीडमध्ये आज ओबीसींची महा एल्गार सभा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात होत आहे. मात्र, या सभेवर मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटलांनी तीव्र टीका केली आहे. जरांगे यांनी ओबीसी सभेवर शेलक्या भाषेत हल्ला चढवत म्हटलं आहे की, “यांना ओबीसींच्या हिताचं काही पडलेलं नाही. आज मोर्चा काढणारेच ओबीसींचे खरे शत्रू आहेत. आजच्या व्यासपीठावर कोण असणारे ते मराठे बघणारे आहेत. ज्याला मोठं केलं तोच आपल्या लेकराबाळांचं वाट्टोळं करायला निघाला आहे. हा मोर्चा ओबीसींचा नाही, विशिष्ट जातीचा आहे.” तसेच त्यांनी सवाल उपस्थित केला की, “यांच्यात काय ताकद आहे जीआर रद्द करण्याची?” जरांगे यांच्या या तीव्र प्रतिक्रियेमुळे बीडमधील ओबीसी महा एल्गार सभेवरून नवं राजकीय वादळ उठलं आहे.

