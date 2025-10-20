व्हिडिओ | Videos

Ranjit Kasale News: बडतर्फ पोलीस अधिकारी रणजीत कासलेला Gujrat Policeनी केली अटक | Sakal Media

Beed येथील बडतर्फ पोलीस अधिकारी रणजीत कासलेवर घरफोडी व दरोडा आरोपींना मदतीचा संशय; गुजरात पोलिसांनी लातूरमधून अटक करून ताब्यात घेतलं..

बीड येथील बडतर्फ पोलीस अधिकारी रणजीत कासलेला लातूरमधून गुजरात पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. कासले यांनी सुरत परिसरातील घरफोडी व दरोडा टाकणाऱ्या आरोपींना मदत केली होती. या प्रकरणी पुढील तपास गुजरात पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु आहे आणि कासले यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com