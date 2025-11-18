व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar यांचा खंदा समर्थक गळाला लावत भाजपनं कसा साधला डाव? | Yogesh Kshirsagar | Beed News | Sakal News

Beed Political News: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बीडच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ; देवेंद्र फडणवीसांचा अजित पवारांवर थेट राजकीय वार, खंदे समर्थक योगेश क्षीरसागरांचा भाजपमध्ये पक्षप्रवेश आणि बदललेल्या राजकीय समीकरणांवर राज्यभरात चर्चा सुरू..

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्याने बीडच्या राजकारणाचा तापमान चांगलंच वाढलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर मोठा राजकीय निर्णय घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांच्या जवळच्या आणि विश्वासू मानल्या जाणाऱ्या योगेश क्षीरसागर यांचा पक्षप्रवेश घडवून आणला. या घडामोडीनंतर बीड जिल्ह्यात राजकीय समीकरणं बदलण्याची चिन्हं स्पष्ट दिसत आहेत. क्षीरसागर यांच्या प्रवेशामुळे अजित पवारांना मोठा झटका बसल्याचं म्हटलं जात आहे. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने ही खेळी किती प्रभावी ठरेल आणि या निर्णयामागील अजून कोणती राजकीय गणितं दडली आहेत? या सर्वांचा सखोल आढावा घेऊया खास या व्हिडीओमध्ये..

