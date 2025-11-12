व्हिडिओ | Videos

Beed News: Pankaja Munde ना धोका देणारा नेता Uddhav Thackeray नी खेचून आणला | Kundalik Khande | Sakal News

Beed Politics: बीडच्या राजकारणात मोठी हालचाल! स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरेंचा नवा डाव, चार वर्षांपूर्वी पक्षातून हाकललेला, पंकजा मुंडेंना लोकसभेला धोका देणारा नेता आता पुन्हा शिवसेनेत..

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. बीड जिल्ह्यात भाजपने मुंडे–धस जोडीवर मोठी जबाबदारी सोपवली असताना, उद्धव ठाकरे गटानेही नवा राजकीय डाव टाकला आहे. विशेष म्हणजे, ज्याला चार वर्षांपूर्वी पक्षातून हाकलून लावण्यात आलं होतं, त्याच व्यक्तीचं पुन्हा शिवसेनेत पुनरागमन झालं आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, या नेत्याने महायुतीत असतानाच लोकसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडेंना धोका दिल्याचं आरोप झाले होते. आता ठाकरेंनी त्यांनाच पुन्हा पक्षात घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. या नव्या घडामोडींचं संपूर्ण विश्लेषण जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा...

