Suresh Dhas On Dhananjay Munde: Santosh Deshmukh प्रकरणावरून धसांची मुंडेंवर नाव न घेता इशारा | Sakal News

Beedच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावर सुरेश धस यांचा स्फोटक दावा, हे प्रकरण तडीस लावून न्याय मिळवला, त्यात एका मोठ्या नेत्याची विकेट क्लीन बोल्ड पडली आणि त्यांना जाण्याची पाळी आली..

बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतलेले आमदार सुरेश धस यांनी पुन्हा एकदा भाष्य करून खळबळ उडवली आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना धस म्हणाले, हे प्रकरण तडीस लावलं आणि न्याय मिळवून घेतला. यात एका मोठ्या नेत्याची विकेट पडली, तेही क्लीन बोल्ड. त्यांना जाण्याची पाळी आली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे या खूनप्रकरणाच्या राजकीय घडामोडींवर पुन्हा एकदा चर्चेचा भडका उडाला आहे.

