Nandurbar Sarpanch Kidnapping: सरपंचाचा थरारक अपहरण, पुढे भयानक घडलं? | Sakal News | Crime News

Nandurbar Sarpanch Kidnapping: बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख प्रकरण ताजं असतानाच आणखी एका सरपंचाचे फिल्मी स्टाईलमध्ये अपहरण करण्यात आले आहे. अपहरणकारांनी सरपंचाचे हात-पाय बांधून तब्बल ८०० किमी दूर नेले आणि गाईच्या गोठ्यात ठेवले. या थरारक घटनेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेमागील नेमका वाद काय होता आणि अपहरणकारांचा उद्देश काय होता, नेमकं काय आहे हे प्रकरण पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.