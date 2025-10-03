व्हिडिओ | Videos

Beed News: शासकीय कर्मचाऱ्याचा Walmik Karad ला पाठिंबा! | Pankaja Munde | Dhananjay Munde | Sakal News

Beed मध्ये खळबळ; जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्याने व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटसवर संतोष देशमुख खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मीक कराडचा फोटो टाकून ‘WE SUPPORT WALMIK ANNA’ लिहित केले उघड समर्थन..

बीड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील कर्मचारी कालिदास सानप यांनी आपल्या व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटसवर वाद निर्माण करणारी पोस्ट टाकली आहे. त्यांनी संतोष देशमुख खून प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार वाल्मीक कराड याचा फोटो शेअर करत “WE SUPPORT WALMIK ANNA” असा मजकूर लिहिला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या की आरोपीच्या समर्थनार्थ बॅनर किंवा पोस्टर लावू नयेत. तरीही या कर्मचाऱ्याने सूचनांकडे दुर्लक्ष करून थेट सोशल मीडियावर समर्थन दर्शवल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

