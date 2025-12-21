व्हिडिओ | Videos

Nashik News: Ajit Pawar चा Eknath Shinde ना धक्का | Bhagur Nagarparishad | Sakal News

Nashikच्या भगूर नगर परिषदेत मोठा राजकीय उलटफेर; अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेची २५ वर्षांची सत्ता उलथवत दणक्यात विजयाची नांदी, प्रेरणा बलकवडे यांचा विजय जवळपास निश्चित..

नाशिकमधील भगूर नगर परिषदेत मोठा उलटफेर झाल्याचे दिसून आलेय. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने भगूरमधील शिवसेनेची २५ वर्षांची सत्ता उलथवली आहे. भगूर नगर परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवार प्रेरणा बलकवडे यांचा विजय जवळपास निश्चित मानला जातोय. नाशिकमध्ये अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने दणक्यात सुरूवात केली आहे. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत हा मोठा राजकीय उलटफेर मानला जातोय.

