Satara Nagarpalika Live Update: दोन्ही राजेंना धक्का, अपक्ष Shankar Kirdat नी गुलाल उधळला | Udyanraje Bhosale | Sakal News

Satara Nagarpalika News: साताऱ्याच्या राजकारणातून एक धक्कादायक आणि मोठी उलथापालथ करणारी बातमी समोर येत आहे. दोन्ही राजेंना धक्का, अपक्ष Shankar Kirdat नी गुलाल उधळला..

साताऱ्याच्या राजकारणातून एक धक्कादायक आणि मोठी उलथापालथ करणारी बातमी समोर येत आहे. भाजप खासदार उदयनराजे भोसले आणि राज्याचे बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना मोठा राजकीय धक्का बसला असून, अपक्ष उमेदवार शंकर किर्दत यांनी विजयाचा गुलाल उधळला आहे. सातारा पालिकेच्या या निवडणुकीत अपेक्षित भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी थेट लढत असताना, प्रत्यक्षात मात्र बंडखोरीने संपूर्ण चित्र बदलून टाकलं आहे.

