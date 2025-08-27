Bhandara Graudian Minister: Sanjay Savkare यांना हटवून Pankaj Bhoyar यांना संधी का दिली? | Sakal News
राजकारणात कोणाची उचलबांगडी कधी होईल आणि कोणाला संधी मिळेल हे सांगता येत नाही. आणि विषय जेव्हा भाजपच्या रणनितीचा असतो तेव्हा एक आदेश पुरेसा असतो. एका आदेशात सगळी सुत्र बदलतात. असही काहीसं भंडाऱ्यात घडलं? भाजपचे नेते आणि राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांना भंडाऱ्याचं पालकमंत्रिपद दिलं गेलं होतं. पण सोमवारी काय घडलं कोणास ठाऊक रात्रीतून अचानक भंडारा जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदावरून सावकारेंची उलचबांगडी करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आणि आता संजय सावकारे यांच्या जागी आता गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांना भंडारा जिल्ह्याचे नवे पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. भंडाऱ्यातल्या भाजपच्या या धक्कातंत्राची आता राज्याच्या राजकारणात जोरदार चर्चा सुरु आहे. पण मंत्री संजय सावकारे यांचे डिमोशन का करण्यात आले? भंडाऱ्यात रात्रीतून पालकमंत्री का बदलला? जाणून घेऊ व्हिडीओच्या माध्यमातून..
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.