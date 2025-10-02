व्हिडिओ | Videos

Beed News: Pankaja Munde, Manoj Jarange दसरा मेळाव्यात Bhimrao Dhonde यांचं सीमोल्लंघन | Sakal News

BJP माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी बीड जिल्ह्यात सामाजिक सलोखा आणि समुदायातील ऐक्य वाढवण्यासाठी पंकजा मुंडे व मनोज जरांगे यांच्या दसरा मेळाव्यांसाठी 40,000 मोफत नाश्ता प्लेट्स व 40,000 पाणी बॉटल्स उपलब्ध करून दिल्या, जिल्ह्यात सकारात्मक सामाजिक वातावरण निर्माण..

BJP माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी बीड जिल्ह्यात सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी मोठा उपक्रम राबवला आहे. आज त्यांनी भगवान भक्तीगड येथे पंकजा मुंडे यांच्या दसरा मेळाव्यासाठी 40,000 मोफत नाश्ता प्लेट्स आणि नारायणगड येथील मनोज जरांगे यांच्या दसरा मेळाव्यासाठी 40,000 मोफत पाणी बॉटल्स उपलब्ध करून दिल्या. या उपक्रमामुळे बीड जिल्ह्यात सामाजिक ऐक्य आणि समुदायातील सलोख्याची चर्चा जोर धरली आहे. स्थानिक नागरिकांनीही या उपक्रमाचे स्वागत केले असून, यामुळे आगामी सामाजिक आणि राजकीय कार्यक्रमांसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

