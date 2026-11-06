Pradip Purnekar Case: प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरण एकनाथ शिंदेंना जड जाणार?

Thane News: भिवंडीतील प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात न्याय मिळावा, या मागणीसाठी काल्हेर-कशेळी परिसरात कॅन्डल मार्च काढण्यात आला. या मार्चमध्ये आगरी-कोळी बांधवांसह विविध समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून न्याय मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणीही कुटुंबीयांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.