Bihar Vidhansabha Election Result 2025: बिहारमध्ये भाजपच्या यशामागे मराठी चेहरा | Sakal News

Bihar Vidhansabha Election Result: 'बिहार निवडणुकीत महाआघाडीचा सुपडासाफ; मोदी–नितीश यांची विजयश्री, एनडीएला प्रचंड बहुमत, मात्र या ऐतिहासिक यशामागे महाराष्ट्रातील एका प्रभावी नेत्याची गुप्त रणनीती ठरली निर्णायक'

बिहार विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडीचा पूर्ण पराभव झाला असून एनडीएने प्रचंड बहुमतासह विजयी झेंडा फडकावला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या संयुक्त नेतृत्वाची रणनीती मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारल्याचे निकालांतून स्पष्ट झाले आहे. या विजयानंतर एक महत्त्वाची बाब पुढे आली आहे. एनडीएच्या या दमदार कामगिरीत महाराष्ट्रातील एका नेत्याचाही मोठा वाटा असल्याची चर्चा रंगली आहे. हा नेता कोण आणि त्यांची रणनीती नेमकी काय होती, याबद्दलची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत अवश्य पाहा..

