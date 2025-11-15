व्हिडिओ | Videos

Bihar Vidhansabha Election Result 2025: Nitish Kumar यांच्या विजयाची ५ कारणं | Tejasvi Yadav | NDA | Sakal News

Bihar निवडणुकीत नीतीश कुमारांची ८१ सभांची मोहिम ठरली गेमचेंजर; पाच गुप्त राजकीय ‘अस्त्रां’च्या जोरावर निकाल आपल्या बाजूला वळवल्याची चर्चेला उधाण'

बिहार विधानसभा निवडणुकीत नीतीश कुमार यांनी घेतलेल्या ८१ सभांचा मोठा परिणाम दिसून आला असून, निकाल त्यांच्या बाजूने झुकताना स्पष्टपणे दिसतो आहे. या निवडणुकीत नीतीश कुमार यांनी पाच महत्त्वाची राजकीय ‘अस्त्रं’ वापरल्याची चर्चा आहे, ज्यामुळे संपूर्ण समीकरण पलटी झाल्याचं मानलं जात आहे. नेमकी ती पाच कारणं कोणती आणि ती रणनीती कशी प्रभावी ठरली, याचा सविस्तर आढावा आम्ही या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत.

