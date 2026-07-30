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BJP Gen Z Strateg: Gen Z ला जिंकण्यासाठी BJPचा मास्टर प्लॅन? 2029 साठी भाजपची नवी रणनीती!

भाजपची Gen Z रणनीती, 2029 लोकसभा निवडणूक आणि युवा मतदारांना जोडण्यासाठी भाजपची डिजिटल रणनीती काय? Instagram, YouTube आणि डिजिटल क्रिएटर्सचा वापर कसा होणार?

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपसमोर Gen Z आणि तरुण मतदारांना जोडण्याचं मोठं आव्हान असल्याची चर्चा सुरू आहे. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप तरुण मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नवी डिजिटल रणनीती आखत असल्याची चर्चा आहे. Instagram, YouTube, शॉर्ट व्हिडीओ आणि डिजिटल क्रिएटर्सच्या माध्यमातून युवा वर्गाशी संवाद साधण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वाढता प्रभाव पाहता आगामी निवडणुकांमध्ये Gen Z मतदारांची भूमिका महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे. भाजपची Gen Z रणनीती नेमकी काय असू शकते? तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजप कोणत्या नव्या पद्धतींचा वापर करू शकते? 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत डिजिटल प्रचार आणि युवा मतदारांचा प्रभाव किती महत्त्वाचा ठरेल? जाणून घ्या या विशेष राजकीय विश्लेषणातून....

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