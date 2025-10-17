व्हिडिओ | Videos

Shivaji Kardile Passes Away: सुजय विखेंनी हाताला धरून उतरवलं, Sujay Vikhe, Rahuri, Ahilyanagar | Sakal News

Shivaji Kardile Passes Away: राहुरीचे भाजप आमदार शिवाजी कर्डिले यांचे निधन; लोणी येथे पंडित प्रदीप मिश्रा यांच्या कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर सुजय विखेंच्या उपस्थितीत पायऱ्या उतरतानाचा शेवटचा व्हिडिओ समोर..

राहुरीचे भाजप आमदार शिवाजी कर्डिले यांचे निधन झाले आहे. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या लोणी येथील निवासस्थानी शिवमहापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा आले होते, त्यांची भेट घेण्यासाठी शिवाजी कर्डिले तेथे गेले होते. यावेळी माजी खासदार सुजय विखे यांनी कर्डिले यांना हाताला धरून पायऱ्या उतरवतानाचा त्यांचा शेवटचा व्हिडिओ समोर आला आहे. दरम्यान, अल्पशा आजाराने त्यांचे निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

Sujay Vikhe Patil
Sakal Newspaper
rahuri
