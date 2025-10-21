व्हिडिओ | Videos

६५ वर्षांनी सोलापूर जिल्हा परिषदेवर भाजपची सत्ता? | Devendra Fadnavis | Jaykumar Gore | Sakal News

Devendra Fadnavis: भाजपचा डोळा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सोलापूर जिल्हा परिषद बालेकिल्ल्यावर; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सत्ता मिळवण्याची रणनीती आखली, यंदा भाजपकडेच जिल्हा परिषद यावी, जाणून घ्या नेमका डाव काय..

भाजप आता काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सोलापूर जिल्हा परिषद बालेकिल्ल्यावर लक्ष केंद्रीत करत आहे. गेल्या ६५ वर्षांत भाजपाच्या जुन्या नेत्यांना हे साध्य करता आले नाही, ते आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्वीकारले आहे. दोघांचा मुख्य उद्देश यंदाच्या सोलापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत सत्ता भाजपकडेच आणणे आहे. त्यांनी यासाठी रणनीती आखली असून, नेमका डाव काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी सविस्तर व्हिडिओ पाहणे आवश्यक आहे.

