Buldhana Flood News: रात्रभर कोसळणाऱ्या पावसानं शेतात गळ्याइतकं पाणी, शेतकऱ्याकडून देवाचा धावा | Sakal News

Buldhana Rain News: बुलढाण्यात मुसळधार पाऊस कोसळला; सिंदखेडराजा तालुक्यात शेतकरी समाधान गवईंच्या सोयाबीन शेतात पाणी साचल्याने पीक पाण्याखाली, स्थळ पंचनामे न झाल्याने शेतकऱ्यांचा संताप..

हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार राज्यात पुढील 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा आहे. या पावसामुळे बुलढाण्यातही सर्वत्र जोरदार पाऊस कोसळला आहे. सिंदखेडराजा तालुक्यातील राहेरी बुद्रुक येथे शेतकरी समाधान गवई यांच्या शेतात पाण्याची जमेव भर झाली आहे, ज्यामुळे सोयाबीन पीक पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहे. या घटनेने शेतकरी समाधान गवई यांचा आक्रोश फाटला असून, त्यांनी देवाचा धावा करत परिस्थितीवर संताप व्यक्त केला. जिल्ह्यात अद्याप स्थळ पंचनामे केलेले नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

