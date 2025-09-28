व्हिडिओ | Videos

पदाधिकाऱ्यांधला वाद पेटला, Chandrakant Patil यांचा पारा चढला | Sangli | BJP Politics | Sakal News

Sangli मध्ये चंद्रकांतदादांचा संताप उसळला; 'तुम्ही कोण लागून गेलात? जिल्हाध्यक्षाचा अपमान सहन करणार नाही' अशा शब्दांत व्यक्त केला रोष, नेमकं कुणावर तुटून पडले आणि का?

“तुम्ही कोण लागून गेलात? जिल्हाध्यक्षाचा अपमान सहन करणार नाही,” अशा शब्दांत चंद्रकांत पाटील उर्फ चंद्रकांतदादांनी संताप व्यक्त केला. नेमकं हे वक्तव्य कुणाला उद्देशून होतं? त्यामागचं कारण काय? याचा संपूर्ण घटनाक्रम जाणून घेण्यासाठी आणि चंद्रकांतदादांचा राग कसा व्यक्त झाला हे पाहण्यासाठी हा व्हिडीओ शेवटपर्यंत जरूर पाहा.

