Gopichand Padalkar vs Jayant Patil: Chandrakant Patil चा इशारा | Jitendra Awhad | Shashikant Shinde | Sakal News

Gopichand Padalkar vs Jayant Patil: सांगलीत भाजपची ‘इशारा सभा’ गाजली; चंद्रकांत पाटील यांचा शरद पवारांच्या पाच बड्या नेत्यांना घेरण्याचा इशारा, आव्हाडांना डायरी प्रकरणातून आणि शशिकांत शिंदेंना वाशी बाजार गैरव्यवहारातून दिलं थेट आव्हान..

सांगलीत राष्ट्रवादीच्या ‘संस्कृती रक्षण सभेला’ प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने ‘इशारा सभा’ घेतली. या सभेत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शरद पवारांच्या पाच बड्या नेत्यांना घेरण्याची घोषणा केली. सदाभाऊ खोत, सम्राट महाडिक, सत्यजित देशमुख आणि स्वतः पाटील यांनी या नेत्यांविरोधात कारवाईची तयारी दाखवली. त्यांनी आव्हाडांना डायरी प्रकरणावरून तर शशिकांत शिंदेंना वाशी बाजार गैरव्यवहारातून इशारा दिला.

