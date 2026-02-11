व्हिडिओ | Videos

Chandrapur Mayor News: शेवटच्या तासात काय घडलं, बघा कोणाची चूक?| Vijay Wadettiwar | Pratibha Dhanorkar | Sakal News

Chandrapur Mayor News: युद्ध जिंकूनही तहात पराभव! चंद्रपूरमध्ये आकडे असूनही काँग्रेसचं गणित फिसकलं, भाजपचा महापौर कसा झाला? राजकारणाची ‘अ’ब’क’ न कळणारेही काँग्रेसला देऊ लागले धडे, नेमकं घडलं काय, कोण जबाबदार आणि कशामुळे हा घोळ?

चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसची स्थिती सध्या ‘युद्ध जिंकून तहात हरले’ अशीच दिसत आहे. संख्याबळ असूनही राजकीय गणित चुकल्याने भाजपचा महापौर निवडून आला. त्यामुळे ज्यांना राजकारणाची प्राथमिक जाणही नाही, तेही आता काँग्रेसला सल्ले देताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हा व्हिडीओ करत असून, नेमकं काय घडलं, कुठे चूक झाली, कोण जबाबदार ठरलं आणि हे सगळं कसं घडून आलं याचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.

