Chandrapur Mayor News: महापौर उमेदवार ठरेना! २ नगरसेवकांनी सगळ्यांनाच तंगवलं, नेमकं काय घडतंय? | Sakal News

Chandrapur Mayor News: चंद्रपूर महापालिकेच्या सत्तास्थापनेत मोठा ट्विस्ट! सर्वाधिक जागा मिळवूनही काँग्रेस सत्तेपासून दूर जाणार का? नवी गणितं, नवे डावपेच आणि धक्कादायक घडामोडी समोर..

चंद्रपूर महानगरपालिकेतील सत्तास्थापनेचा संघर्ष दिवसेंदिवस अधिकच रंगतदार होत चालला आहे. दररोज नवी राजकीय समीकरणं, नवे डावपेच आणि अनपेक्षित घडामोडी समोर येत आहेत. निवडणूक निकालानंतर सर्वाधिक जागा मिळवूनही काँग्रेस सत्तेबाहेर राहील, अशी जोरदार चर्चा सुरू होती. मात्र आता या साऱ्या घडामोडींना कलाटणी देणारा एक नवा आणि धक्कादायक ट्विस्ट समोर आला आहे. या नव्या राजकीय हालचालींमुळे चंद्रपूरच्या सत्तास्थापनेचं गणित पुन्हा एकदा बदलताना दिसतंय. नेमकं काय घडत आहे? सत्ता कुणाच्या हातात जाणार? संपूर्ण व्हिडीओ पाहा…

