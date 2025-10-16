व्हिडिओ | Videos

Beedमध्ये OBCचा महाएल्गार मेळावा, गेवराईतून किती गाड्या येणार? बघा व्हिडीओ | Chhagan Bhujbal | Sakal News

OBC नेते छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली बीडमध्ये होणाऱ्या ओबीसींच्या महाएल्गार मेळाव्याची जोरदार तयारी; राज्यातील प्रमुख ओबीसी नेते मोठ्या संख्येने होणार उपस्थित..

ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली बीडमध्ये ओबीसी समाजाचा महाएल्गार मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्यासाठी राज्यभरातील प्रमुख ओबीसी नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत. समाजातील हक्क, आरक्षण आणि राजकीय प्रतिनिधित्व या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा होणार असून, मेळाव्याची तयारी जोरात सुरू आहे. या मेळाव्यासाठी तयारी कुठेपर्यंत आली आहे. बघा.. व्हिडीओ...

