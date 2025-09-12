व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange vs Chhagan Bhujbal: भुजबळांचा 'अशिक्षित' टोला, जरांगेंचं प्रत्युत्तर | Maratha vs OBC | Sakal News

Manoj Jarange On Chhagan Bhujbal: छगन भुजबळांनी मनोज जरांगेंना ‘अशिक्षित’ म्हणून हिणवलं; त्यावर जरांगेंचा खणखणीत पलटवार, मी अशिक्षित असून तुला रडकुंडीला आणलं, एवढा ठोकला; आमचे सुशिक्षित बोलायला लागले तर तुझं काय होईल याचा विचार कर..

Maratha Reservation: महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आरक्षण प्रश्नावरून पुन्हा एकदा तुफान वादंग पेटला आहे. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना 'अशिक्षित' असा टोला लगावत टीका केली. भुजबळांच्या या विधानावर जरांगेंनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं असून, त्यावरून वातावरण तापलं आहे. जरांगे म्हणाले, "मी अशिक्षित असलो तरी तुला रडकुंडीला आणलं ना. मी अशिक्षित असूनसुद्धा तुला एवढा ठोकला, मग आमचे सुशिक्षित बोलायला लागले तर तुझं काय होईल याचा विचार कर." त्यांच्या या विधानाने मराठा आंदोलनाला नवा कलाटणी मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

