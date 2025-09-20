Sambhajinagar News: मंत्री Atul Save यांच्या गाडीवर दगडफेक, नेमकं काय घडलं? | Sakal News

छत्रपती संभाजीनगरच्या पुंडलीकनगर भागात भाजपचे नेते आणि राज्याचे मंत्री अतुल सावे यांच्या गाडीवर दगडफेक झाल्याची घटना घडली आहे. दुपारीच्या सुमारास ही घटना घडली असून, गाडी कार्यालयासमोर उभी असताना एका तरुणाने अचानक दगड फेकून मारला. घटनेच्या वेळी मंत्री अतुल सावे कार्यालयातच होते, त्यामुळे त्यांना इजा झाली नाही. मात्र दगड गाडीवर आदळल्याने गाडीचे नुकसान झाले आहे. दरम्यान, दगडफेक करणाऱ्या तरुणाला पोलिसांनी तत्काळ ताब्यात घेतले आहे. प्राथमिक चौकशीत हा तरुण मनोरुग्ण असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर पुंडलीकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.