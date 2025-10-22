व्हिडिओ | Videos

Chhatrapati Sambhajinagar: जुन्या वादातून २७ वर्षांच्या तरुणाला चाकूनं भोसकलं | CCTV Viral | Sakal News

Chhatrapati Sambhajinagar शहरातील मुकुंदवाडी भागात जुन्या वादातून २७ वर्षांच्या तरुण विपुल मधुकर चाबुकस्वारची भररस्त्यात चाकूने भोसकून हत्या; आशिष गौतम चौथमल आणि सुबोध भास्कर देहाडे यांना पोलिसांनी अटक केली..

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील मुकुंदवाडी भागात जुन्या वादातून एका २७ वर्षांच्या तरुणाची भररस्त्यात चाकूने हत्या करण्यात आली. मृतकाचे नाव विपुल मधुकर चाबुकस्वार आहे. या घटनेत आरोपी आशिष गौतम चौथमल आणि सुबोध भास्कर देहाडे यांनी छातीत चाकू घालून तरुणाची हत्या केली. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली असून, पुढील तपास सुरु आहे.

