व्हिडिओ | Videos

किरकोळ कारणावरून दोन गटात राडा, प्रकरण हत्येच्या प्रयत्नापर्यंत, पोलिसांनी घडवली अद्दल | Sambhaji Nagar | Sakal News

Sambhaji Nagar News: छत्रपती संभाजीनगरच्या कॅनॉट प्लेसमध्ये चहाच्या हॉटेलवर किरकोळ धक्क्यावरून दोन गटांत तुंबळ हाणामारी; धारदार शस्त्राने हत्येचा प्रयत्न, पोलिसांनी अटक केलेल्या तिघांची त्याच परिसरात धिंड काढली..

Chhatrapati Sambhajinagar News: छत्रपती संभाजीनगरमधील कॅनॉट प्लेस परिसरात एका चहाच्या हॉटेलवर झालेल्या किरकोळ धक्क्यावरून दोन गटांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. या वादाचे रूपांतर गंभीर हिंसाचारात झाले असून, एका गटाने धारदार शस्त्राचा वापर करत हत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली. घटनेनंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. या प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत तिघा आरोपींना अटक केली. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी आणि इतर टवाळखोरांना धडा मिळावा यासाठी पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींची त्याच परिसरात धिंड काढली. हे आरोपी यापूर्वीही परिसरात धिंगाणा घालत दहशत निर्माण करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिस पुढील तपास करत असून परिसरात बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
police
crime
Sakal Newspaper
Chhatrapati Sambhajinagar
Chh. Sambhajinagar crime incident

Related Stories

No stories found.