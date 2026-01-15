व्हिडिओ | Videos

Chhatrapati Sambhajinagar News: मतदानाला सुरुवात होताच EVM बंद, तासाभरापासून मतदान प्रक्रिया बंद | Sambhajinagar Mahapalika Election | Sakal News

छत्रपती संभाजीनगरातील श्री गुजराती कन्या विद्यालय मतदान केंद्रावर तांत्रिक बिघाडामुळे मतदान प्रक्रिया तासाभर ठप्प; मतदारांचा खोळंबा वाढला, एक तास मतदान कालावधी वाढवण्याची उमेदवारांची मागणी..

छत्रपती संभाजीनगरच्या श्री गुजराती कन्या विद्यालय मतदान केंद्रात गुरुवारी सकाळी मतदान प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला. मतदान यंत्रात तांत्रिक बिघाड झाल्याने तब्बल तासभर मतदान पूर्णपणे बंद राहिलं. त्यामुळे या केंद्रावर आलेल्या नागरिकांना रांगेत ताटकळत थांबावं लागलं. बिघाड दुरुस्त करण्यासाठी निवडणूक कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न सुरू ठेवले, मात्र तोपर्यंत मोठ्या प्रमाणात मतदारांचा खोळंबा झाला. यानंतर संबंधित उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडे एक तास मतदान कालावधी वाढवण्याची मागणी केली आहे. मतदारांमधील उत्साह पाहता मतदान केंद्र सुरळीत सुरू करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

