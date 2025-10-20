व्हिडिओ | Videos

Sanjay Shirsat पुन्हा गोत्यात, वेळ नाही म्हणून उपोषणकर्त्यालाच घरी बोलवून उपोषण सोडवलं | Sakal News

शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी या मागणीसाठी छत्रपती संभाजीनगरच्या कन्नडमध्ये सुरू केलेले उपोषण थेट पालकमंत्र्यांच्या घरी छत्रपती संभाजी नगर शहरात सोडल्याची अजब घटना घडली.

शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी या मागणीसाठी छत्रपती संभाजी नगरच्या कन्नडमध्ये सुरू केलेले उपोषण थेट पालकमंत्र्यांच्या घरी छत्रपती संभाजी नगर शहरात सोडल्याची अजब घटना घडलीय. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानीबाबत शासनाकडून ठोस मदत मिळावी, तसेच तत्काळ सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, या मागणीसाठी कन्नड तहसील कार्यालयासमोर १० ऑक्टोबरपासून एका व्यक्तीने सुरू केलेले बेमुदत उपोषण अखेर नवव्या दिवशी छत्रपती संभाजीनगर येथे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या घरी जाऊन मागे घेतल्याची अजब घटना घडली.

