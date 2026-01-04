Sambhajinagar News: मित्रामित्रांमध्ये वाद, भररस्त्यावर तरुणाचे अपहरण, कारमध्ये टाकून आरोपी फरार | CCTV | Sakal News

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये स्पोर्ट्स बाइकच्या खरेदी-विक्रीवरून झालेल्या वादातून थरारक अपहरणाची घटना समोर आली आहे. काही मित्रांमध्ये झालेल्या वादानंतर तिघांनी एका तरुणाचे अपहरण केले. शुक्रवारी मध्यरात्री १ ते पहाटे ५ वाजेच्या दरम्यान बजरंग चौक ते वाळूज-रांजणगाव परिसरात हा थरार घडला. आरोपींनी चालत्या दुचाकीवरून तरुणाला ओढून खाली पाडले आणि जबरदस्तीने कारमध्ये टाकून घटनास्थळावरून पसार झाले. ही संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून त्यामुळे खळबळ उडाली. अपहृत तरुण रोहनच्या आईने तातडीने सिडको पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तत्काळ सीसीटीव्ही फुटेज तपासून तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपींचा माग काढला. काही तासांतच पोलिसांनी अपहरण करणाऱ्या तिघांना अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.