Chhatrapati Sambhajinagar मधील पैठण गेट भागात जुन्या वादातून एकाला संपवलं, संपूर्ण थरार CCTVत कैद | Crime News | Sakal News

Chhatrapati Sambhajinagar शहरातील पैठण गेट भागात जुन्या वादातून एकाची हत्या झाल्याची घटना घडली. इम्रान अकबर कुरेशी असे मृत दुकानदाराचे नाव. या घटनेचा सीसीटीव्ही आता समोर आला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील पैठण गेट परिसरात जुन्या वादातून एकाची निर्घृण हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. इम्रान अकबर कुरेशी असे मृत दुकानदाराचे नाव असून, तो आणि आरोपी दोघेही एकाच भागात व्यवसाय करत होते. काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादाचा शेवट सोमवारी रात्री रक्तरंजित हल्ल्यात झाला. आरोपीने इम्रानवर तीक्ष्ण हत्याराने प्राणघातक हल्ला केला. गंभीर जखमी अवस्थेत इम्रानला घाटी रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र उपचाराआधीच त्याचा मृत्यू झाला. या हल्ल्याचा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत आरोपीच्या शोधाला सुरुवात केली आहे.

