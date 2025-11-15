Health With Sakal: Dr. Pooja Kulkarni नी Eye Donationचा गैरसमज कसा दूर केला? | Sakal News

Health with Sakal च्या आजच्या भागात लहान मुलांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याविषयी महत्वाची चर्चा करण्यात आली. या विशेष कार्यक्रमात प्रसिद्ध नेत्रतज्ज्ञ डॉ. पूजा कुलकर्णी यांनी उपस्थित राहून पालकांसाठी अत्यंत उपयुक्त माहिती दिली. डॉ. कुलकर्णी यांनी आतापर्यंत हजारो मुलांना आणि प्रौढांना स्पष्ट दृष्टी (clear vision) मिळवून दिली आहे. कोविडनंतर मुलांचा स्क्रीन टाइम लक्षणीय वाढला असून त्याचा डोळ्यांवर गंभीर परिणाम दिसून येत आहे, असे त्या सांगतात. वाढलेला स्क्रीन टाइम डोळे कोरडे होणे, डोळ्यांत ताण जाणवणे, डोळे लाल होणे, चष्म्याचा नंबर वाढणे अशा अनेक समस्यांना कारणीभूत ठरू शकतो. डॉ. कुलकर्णी यांनी पालकांना काही महत्त्वाच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये असे सांगितले. यात मुलं वारंवार डोळे चोळणे, बोर्ड किंवा टीव्ही नीट न दिसणे, अभ्यास करताना डोळे मिटणे, वस्तू खूप जवळून पाहणे, डोळ्यांतून पाणी येणे ही लक्षणे गंभीर असू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.