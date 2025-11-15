Jawhar Bus Accident: प्रवाशांनी भरलेली बस दरीत कोसळली, पुढे काय घडलं? | Sakal News

जव्हार तालुक्यात आज सकाळी झालेल्या भीषण बस अपघातामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. नियंत्रण सुटल्याने एसटी बस चोथ्याची वाडी परिसरात खोल दरीत कोसळली. या गंभीर अपघातात ३० ते ४० प्रवासी जखमी झाले असून त्यांच्यावर सध्या पंतगशहा कुटीर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सकाळी ११ वाजता जव्हार–ऐना–मेढा ही बस जव्हार बस डेपोमधून सुटली होती. चोथ्याची वाडी या ठिकाणी बस अचानक बंद पडली आणि त्यावेळी चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला. नियंत्रण सुटताच बस दरीत कोसळली आणि मोठा अपघात घडला. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. जखमींना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. काही प्रवाशांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती समोर येत आहे. या अपघातामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून घटनेबाबत पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.