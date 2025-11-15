व्हिडिओ | Videos

Jawhar Bus Accident: प्रवाशांनी भरलेली बस दरीत कोसळली, पुढे काय घडलं? | Sakal News

नियंत्रण सुटल्याने जव्हार बसचा चोथ्याची वाडी येथे भीषण अपघात. या भीषण अपघातात ३० ते ४० प्रवासी जखमी. जखमींवर पंतगशहा कुटीर रूग्णालयात उपचार सुरू. नेमकं काय घडलं? बघा व्हिडीओ..

जव्हार तालुक्यात आज सकाळी झालेल्या भीषण बस अपघातामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. नियंत्रण सुटल्याने एसटी बस चोथ्याची वाडी परिसरात खोल दरीत कोसळली. या गंभीर अपघातात ३० ते ४० प्रवासी जखमी झाले असून त्यांच्यावर सध्या पंतगशहा कुटीर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सकाळी ११ वाजता जव्हार–ऐना–मेढा ही बस जव्हार बस डेपोमधून सुटली होती. चोथ्याची वाडी या ठिकाणी बस अचानक बंद पडली आणि त्यावेळी चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला. नियंत्रण सुटताच बस दरीत कोसळली आणि मोठा अपघात घडला. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. जखमींना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. काही प्रवाशांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती समोर येत आहे. या अपघातामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून घटनेबाबत पुढील तपास सुरू आहे.

