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Abhijieet Dipke यांच्या नेतृत्वात कॉक्रोच जनता पार्टीचं पहिलं आंदोलन सुरु

शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी कॉक्रोच जनता पार्टीचे समर्थक रस्त्यावर | Cockroach Janta Party

कॉक्रोच जनता पार्टीचे जंतर मंतर, दिल्ली येथील आंदोलन सुरू झाले आहे. या पार्टीचे अभिजीत दीपके यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर दिल्लीत हे आंदोलन सुरू झाले असून लाखोंच्या संख्येने तरूण रस्त्यावर उतरले आहेत.

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