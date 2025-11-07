व्हिडिओ | Videos

Local Accident News: लोकलमधून प्रवासी खाली पडले अन्.. पुढे काय घडलं? | Mumbai News | Sakal News

Mumbai Local News: सीएसएमटी स्थानकावर विविध मागण्यांसाठी आंदोलन; लोकल गाड्या उशिराने धावल्यानं कल्याणमध्ये प्रवाशांची प्रचंड गर्दी, गोंधळात तिघे प्रवासी रेल्वे रुळावर पडून दुर्दैवी मृत्यू..

Mumbai Local Train: विविध मागण्यांसाठी आज सीएसएमटी स्थानकावर आंदोलन करण्यात आले. मात्र या आंदोलनाचा फटका सर्वसामान्य प्रवाशांना बसला आहे. लोकल गाड्या तब्बल अर्धा ते एक तास उशिराने धावत असल्याने प्रवाशांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला. उशिरामुळे कल्याण स्थानकावर प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली आणि त्यातच तीन प्रवासी गोंधळाच्या गर्दीतून रेल्वे रुळावर पडले. दुर्दैवाने तिघांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. नेमकं काय घडलं पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Mumbai
Sakal Newspaper
Local Train
Mumbai Local Train
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com