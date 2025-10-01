व्हिडिओ | Videos

Dipak Borade यांच्या आमरण उपोषणाचा आज 16 वा दिवस | Jalna News | Dhangar Arakshan News | Sakal News

Dipak Borade News: धनगर आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांची तब्येत खालावली; बीपी लो, डॉक्टरांची रात्री उशिरा तपासणी; तहसीलदार छाया पवार यांनी उपोषण सोडण्याची विनंती केली, पण बोऱ्हाडे मागण्यांवर ठाम राहून आज आमरण उपोषणाचा 16 वा दिवस पार करत असून गर्दी टाळण्याचे आवाहन..

धनगर आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांच्या तब्येतीत काल रात्रीपासून बिघाड झाला आहे. त्यांचा रक्तदाब (BP) कमी झाल्याने रात्री उशिरा डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली. यानंतर तहसीलदार छाया पवार यांनी बोऱ्हाडे यांची भेट घेऊन चर्चा करत उपोषण सोडण्याची विनंती केली. मात्र, आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्याने बोऱ्हाडे यांनी उपोषण सोडण्यास नकार दिला आणि तहसीलदारांना माघारी फिरावे लागले. आज बोऱ्हाडे यांच्या आमरण उपोषणाचा 16 वा दिवस आहे. दरम्यान, बोऱ्हाडे यांच्या ठिकाणी गर्दी करू नये आणि त्यांच्याशी जास्त बोलण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन तहसीलदार छाया पवार यांनी केले आहे.

