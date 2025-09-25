Who is Deepak Borhade?: पोलिस खात्यातून स्वेच्छानिवृत्ती, धनगर आरक्षण लढ्याचं नवं नेतृत्व | Sakal News

जरांगे पाटलांच्या मुंबई आंदोलनानंतर आता ओबीसी, आदिवासी आणि धनगर समाज आपल्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी समाज आपले आरक्षण वाचवण्यासाठी लढतोय, आदिवासी समाज हैद्राबाद गॅजेटनुसार आरक्षण मिळावे म्हणून आवाज उठवत आहे, तर धनगर समाज एसटी प्रवर्गातून आरक्षणासाठी आक्रमक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर जालना शहरातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकाच्या ठिकाणी गेल्या नऊ दिवसांपासून मोठं आंदोलन आणि उपोषण सुरू आहे. जाफराबाद तालुक्यातील गोंदनखेडा गावचे दीपक बोऱ्हाडे यांनी धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी उपोषणाचा लढा पुकारला आहे. त्यांच्या इशारा मोर्चाला लाखोंची गर्दी झाल्याने बोऱ्हाडे अचानक चर्चेत आले आहेत. समाजकारण आणि राजकारणाची सांगड घालत, गेल्या ७० वर्षांपासून चालत आलेल्या धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याला त्यांनी नवसंजीवनी दिली आहे. त्यामुळे दीपक बोऱ्हाडे कोण आहेत, याविषयी समाजात आणि राजकारणात उत्सुकता का वाढली आहे. पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.