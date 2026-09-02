व्हिडिओ | Videos

पदवीधर बेरोजगार का? फक्त 8.25% तरुणांनाच योग्य नोकरी | Education & Employment

Employment Rate in India: शिक्षण वाढलं, नोकऱ्या कुठे? फक्त 8.25% Graduate तरुणांनाच योग्य Job! 8.25% चा धक्कादायक आकडा काय सांगतो?

Youth Unemployment: देशात उच्च शिक्षणाचा विस्तार झपाट्याने होत असताना पदवीधरांच्या रोजगारक्षमतेचा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे. नीती आयोगाच्या ‘Reimagining Skilling for Viksit Bharat @2047’ अहवालानुसार, केवळ ८.२५ टक्के पदवीधरांनाच त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता आणि कौशल्याशी सुसंगत नोकरी मिळते. शिक्षणपद्धती आणि उद्योगांच्या बदलत्या गरजांमधील दरी, कालबाह्य अभ्यासक्रम, प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा अभाव आणि कौशल्यांची कमतरता यामुळे ही समस्या निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणव्यवस्थेत नेमके कोणते बदल आवश्यक आहेत आणि तरुणांना रोजगारासाठी तयार करण्याची पुढची दिशा काय असावी, याचा सविस्तर वेध या व्हिडिओमधून घेण्यात आला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
job
Employment
employment for local youth Maharashtra
employment challenges in rural Maharashtra
employment benefits contract workers
Marathi News Esakal
www.esakal.com