Delhi Lal Killa News: दिल्लीत मोठी घटना, Amit Shahनी बोलवली बैठक, काय घडतंय? | Red Fort Latest News | Sakal News

Red Fort Blast News: दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर देशभरात हाय अलर्ट; परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तातडीची बैठक बोलावली, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क मोडवर..

राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ सोमवारी(दि.10) सायंकाळी झालेल्या जोरदार स्फोटाने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. हा स्फोटलाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक 1 च्या बाहेर उभ्या कारमध्ये झाला. स्फोटानंतर कारला भीषण आग लागली आणि शेजारी उभ्या आणखी तीन गाड्याही जळून खाक झाल्या. प्राथमिक माहितीनुसार, या घटनेत एकाचा मृत्यू, तर 2 ते 3 लोक जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे.

