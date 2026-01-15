व्हिडिओ | Videos

Devendra Fadanvis नाराज, Ajit Pawar बद्दल नेमकं काय म्हणाले? | Sakal News

Devendra Fadanvis On Ajit Pawar: पुणे–पिंपरी चिंचवडमध्ये युती अशक्य असल्याने मैत्रिपूर्ण लढतीचा करार; 'आम्ही शेवटपर्यंत शब्द पाळला पण अजित दादांनी नाही' मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची नाराजी..

पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये मैत्रिपूर्ण लढत ठेवण्याचा निर्णय झाल्यानंतरही ते तसंच न राहिल्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 'पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये युती होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे मैत्रिपूर्ण लढत घेऊ आणि एकमेकांवर टीका करणार नाही अशी आमच्यात बोलणी झाली होती. आम्ही शेवटपर्यंत तो शब्द पाळला, पण अजित दादांकडून तसं झालं नाही. का झालं नाही हे मला माहीत नाही,' असे फडणवीस म्हणाले. यामुळे आगामी निवडणूक राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे.

Devendra Fadnavis
Ajit Pawar
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

