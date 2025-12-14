व्हिडिओ | Videos

Winter Session 2025: नवख्या आमदारावर Devendra Fadanvis भयंकर चिडले, बघा काय म्हणाले? | Sakal News

Winter Session 2025: हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत असताना विरोधकांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला; यावेळी संतप्त फडणवीसांनी नवख्या आमदाराला सभागृहातच चांगलेच सुनावत ‘सभागृहाची शिस्त पाळा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल’..

हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाषण करत असताना विरोधकांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. या गोंधळावर संतप्त प्रतिक्रिया देत फडणवीसांनी एका नवख्या आमदाराला थेट सुनावले. त्यांनी सभागृहाची शिस्त पाळण्याचा सल्ला देत जबाबदारीची जाणीव करून दिली. यावेळी काय घडलं सभागृहात पाहा..

