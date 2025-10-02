व्हिडिओ | Videos

Dhananjay Munde Pankaja Munde च्या मेळाव्याला जाणार? | Bhagwangad | Dasara Melava | Beed | Sakal News

Dhananjay Munde News: माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांची भगवानगड येथे भगवान बाबांच्या समाधी दर्शन, महंत नामदेव शास्त्रींची भेट, ज्ञानेश्वर महाराजांच्या मंदिराची पाहणी आणि ट्रस्टला वनविभागाची जमीन दिल्याबद्दल शासनाचे आभार मानल्याने धार्मिक क्षेत्रातील विकास आणि स्थानिक समाजाच्या हितसंबंधांवर लक्ष वेधले..

माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी भगवानगड येथे भगवान बाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. या दरम्यान त्यांनी समाधी दर्शनानंतर महंत नामदेव शास्त्री यांची भेट घेतली. धनंजय मुंडे यांनी भगवानगडवर उभारण्यात येणाऱ्या ज्ञानेश्वर महाराजांच्या मंदिराची पाहणी केली आणि मंदिराच्या विकासासंदर्भातील माहिती घेतली. तसेच, भगवानगड ट्रस्टला शासनाने वनविभागाची जमीन देऊन दिल्याबद्दल त्यांनी शासनाचे आभार मानले. या भेटीमुळे धार्मिक क्षेत्रातील विकास आणि स्थानिक समाजाच्या हितसंबंधांवर लक्ष देण्याचा संदेश दिला जात आहे.

