Beed Rain News: Karuna Munde, Dhananjay Munde यांच्यावर भडकल्या, म्हणाल्या...| Sakal News

Parli तालुक्यातील अतिवृष्टी व पुरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी माजी मंत्री धनंजय मुंडेंनी घेतला थेट कारवाईचा निर्णय, तेलसमुख येथील शेतकऱ्याच्या कापसाचे नुकसान पाहून मुलीच्या लग्नाची जबाबदारी स्वतःवर घेतली; या निर्णयावर करूणा मुंडे यांनी व्यक्त केली प्रतिक्रिया..

Beed Rain News: माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी परळी तालुक्यातील तेलसमुख, बोरखेड, ममदापूर आदी गावांना भेट देऊन अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आणि पुरपरिस्थितीचा आढावा घेतला. या दौऱ्यात तेलसमुख येथील एका शेतकऱ्याच्या कापसाचं मोठं नुकसान झाल्याचं त्यांनी पाहिलं. यानंतर धनंजय मुंडे यांनी त्या शेतकऱ्याच्या मुलीच्या लग्नाची जबाबदारी स्वतःवर घेत असल्याची घोषणा केली. या निर्णयावर करूणा मुंडे यांनी काय प्रतिक्रिया दिली, नेमक्या काय म्हणाल्या? बघा..

